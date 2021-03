El juicio de la caja B del PP se retoma este martes con las declaraciones como testigos de históricos dirigentes del Partido Popular. La semana política quedará marcada por los testimonios de los expresidentes de la formación y del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de tres ex secretarios generales de los populares: Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal.

Hoy declaran estos tres: en total, casi 25 años de gestión al frente de la Secretaría general del partido conservador. Y lo hacen frente a las acusaciones de cobros en negro del extesorero, Luis Bárcenas, que también apunta a ellos como conocedores de la financiación irregular del partido, acreditada en sentencia del Tribunal Supremo.

La declaración como testigos de Cascos, Arenas y Cospedal implica dos cosas muy importantes: tendrán que responder a todas las partes y, además, no podrán mentir en sus testimonios.

Bárcenas ha apuntado a Arenas como conocedor de la caja B. De hecho, según el extesorero, habría una grabación que serviría de prueba. El problema es que ese audio estaría entre los documentos que le fueron robados en 2013 por la conocida operación Kitchen, una operación policial con fondos reservados para sustraerle documentación.

El exsenador del PP asegura que tanto Arenas como Álvarez Cascos cobraron sobresueldos. En el caso de Cascos, Bárcenas asegura que fue él el artífice de dicha financiación irregular durante su tiempo como 'número dos' popular, entre 1989 y 1999.

Bárcenas y Cospedal: enemigos íntimos

Pero, sin duda, el foco estará puesto en la secretaria general más reciente: Cospedal. Entre otras cosas, por la enemistad manifiesta entre la exministra de Defensa y el extesorero.

Cospedal fue la encargada de sacar a Bárcenas del partido cuando estalló la crisis de la financiación ilegal, lo que, desde luego, no contribuyó a forjar una amistad.

De la exsecretaria general con Rajoy entre 2008 y 2018 Bárcenas ha asegurado en varias ocasiones que cobró sobresueldos: "Es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades".

Según el extesorero, la exministra de Defensa habría recibido un sobre con dinero, unos 25.000 euros, en 2010, que procedía del PP de Pontevedra. "Yo lo meto en dos sobres [entre 40.000 y 50.000 euros] y, como desde el último apunte ni la secretaria Cospedal ni el presidente Rajoy habían recibido nada porque habíamos dejado la caja a cero, les doy un sobre a cada uno con la mitad".

Cospedal ha asegurado en varias ocasiones que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, "vuelve a mentir" al acusarla de haber cobrado sobresueldos del partido y ha recordado que él ya fue condenado judicialmente por similares "difamaciones e injurias" contra ella.

"Esta persona, en el seno de un procedimiento judicial, vuelve a mentir, como ha hecho una y mil veces a pesar de tener prohibido judicialmente hablar sobre mí", remarcó Cospedal en un comunicado después de que Bárcenas insistiera en los pagos ilegales.

Además, la exministra de Defensa recordó que la Audiencia Provincial de Toledo le condenó por vulneración del derecho al honor "con la obligación de cesar en dicha intromisión" y fijó una indemnización de 50.000 euros que Cospedal todavía no ha recibido. Del mismo modo cita el llamado "juicio de los ordenadores" sobre la destrucción de sus ordenadores por parte del PP supuestamente para ocultar pruebas, procedimiento que concluyó con el "sobreseimiento libre" de los investigados "por ser claramente falsas las acusaciones".

Bárcenas ha pedido al PP que se deje de cobardía

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha pedido a su formación que se deje de cobardía y que acepte que hubo una financiación irregular del partido.

"Lo único molesto es la cobardía de una serie de personas que no están dispuestas, como otros sí estamos haciendo, a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores, que nos hemos financiado irregularmente y que sabíamos lo que estábamos haciendo", ha expresado Bárcenas a preguntas de su abogado, Gustavo Galán, durante su testimonio ante el tribunal que juzga la caja B del PP y el presunto pago con dinero irregular de la reforma de su sede.

"En una situación como ahora, en la que todos están fuera de la política y eso que se llaman responsabilidades políticas no se les pueden exigir... Me parece una cobardía, en términos coloquiales, no dar la cara", ha censurado Bárcenas, condenado a prisión por la primera pieza de la Gürtel.

Este martes también está llamado a declarar el periodista Pedro J. Ramírez, en ese momento director del diario 'El Mundo', que publicó los llamados ‘papeles de Bárcenas’ y el ex diputado Eugenio Nasarre. Además, el jueves está citado el director de 'El País', el primer periódico en publicarlos, Javier Moreno. Ese mismo día también declarará el exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo; el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el número dos de la ‘trama Gürtel’, Pablo Crespo.