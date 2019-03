Torres-Dulce pone en entredicho las medidas anticorrupción del Gobierno

POLÉMICA POR EL S.O.S DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Revuelo por el S.O.S lanzado por el fiscal general del Estado. Torres Dulce denunció que en España no hay medios para luchar contra la corrupción, que no hay leyes efectivas, ni penas duras y que hay indultos difíciles de entender. Unas ideas extendidas entre los ciudadanos. Y dijo más: si los políticos y empresarios no dan ejemplo, los españoles pueden justificar su fraude.