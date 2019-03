Torres-Dulce se defiende: "La Fiscalía no está dando un trato desigual a la infanta"

El fiscal general del Estado da por hecho que la infanta dispuso de los fondos de Aizóon, pero sigue creyendo que no tiene porqué ser delito "No es lo mismo participar en un acto delictivo que tener noticias de él", ha afirmado.

De este modo, Torres-Dulce, en declaraciones a RNE, ha negado haber recibido presiones en este caso "ni en ningún otro" y ha explicado que las discrepancias con el juez instructor, José Castro, "han sido expresadas desde el punto de vista de la más absoluta imparcialidad".

Hasta ahora, ha añadido, la Fiscalía se ha opuesto a inculpar a la infanta, al entender que no es lo mismo participar en un acto que tener noticia de un acto o beneficiarse de algo que se desconoce que es ilegal, argumento, ha recordado, que fue respaldado por la Audiencia de Palma de Mallorca cuando rechazó la imputación de la hija del rey en el caso Nóos.

Sobre este caso, ha asegurado también no haber dado ningún tipo de instrucción al fiscal del caso, Pedro Horrach; las decisiones, ha destacado, han sido siempre suyas y él siempre las ha respaldado porque considera que está haciendo "un trabajo impecable".

Que la Infanta participó, está probado. La revista 'Interviú' publica en un reportaje facturas, correos y hasta billetes de avión que disfrutó la hija del rey con cargo a Aizóon.

La duda ahora es, como dice Torres-Dulce, si doña Cristina tenía noticia del delito. Algunos mails permiten por lo menos sospecharlo. Por ejemplo, uno enviado por la secretaria de Urdangarin a la empresa con la que los duques contrataron un jet privado en Colorado:

De Julita Cuquerella a Michael Gardner. Febrero de 2010: "La idea de Su Alteza y Su Excelencia es que ellos pagarán todo (...) Luego harán cuentas y arreglarán entre ellos. Las dos partes tienen que justificar sus gastos. Complicado, ¿verdad?" .

El equipo contable de los duques se esforzaba en disimular, esto es literal, las "cosas raras" que doña Cristina hacía con el dinero de Aizóon:

De Marco Tejeiro a remitente desconocido: "En la hoja de gastos me has metido unos contrarrembolsos de Doña Cristina de La Redoute que es venta de ropa por catálogo. Esto no se puede meter. No se podía meter, pero se metió. Ya lo has cobrado, por lo que lo meteré (esperemos que no tengamos ninguna inspección). Por favor, antes de meter los gastos mira que no haya cosas raras".

'Cosas raras' a nombre de Cristina de Borbón que ahora podrían hacer que el juez vuelva a llamarla por blanqueo de capitales.