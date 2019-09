El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha considerado este viernes que "lo más prudente, como mínimo, es dudar" de la Audiencia Nacional tras el encarcelamiento provisional de siete miembros de los CDR por presunto delito de terrorismo.

"Hemos visto demasiadas veces operaciones de la Audiencia Nacional con acusaciones estrambóticas, entrando de madrugada... que han terminado en nada. Lo más prudente, como mínimo, es dudar", ha dicho en una entrevista en Rac1.

En un acto de la Asamblea de Municipios independentistas, ha dicho que están ante un "reto histórico" y ha hablado de un "escenario de regresión de derechos".

"No podemos permitir que se presente como violento un movimento que no lo es", ha asegurado. Y anticipa que el momento clave será la sentencia a los procesados por el 'procés'. Ante esto, "hará falta respuesta de país, más allá del independentismo. Que todos seamos conscientes de que la sentencia limitará la democracia".

Ha insistido que que hoy "nos toca vivir lo que nunca hubiéramos imaginado, compañeros encarcelados y esta nueva ola de represión", pero añade que "hay margen para la esperanza, al lado de la democracia y la libertad para llegar a una república que todos los catalanes se merecen.

Críticas a Ciudadanos

Sobre la actitud del jueves en el Debate de Política General del presidente de Cudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, Torrent ha valorado: "¿Qué escenario quieren generar? Es de una irresponsabilidad y peligrosidad evidente. No se puede comparar el Parlament con una situación de terrorismo".

"A nadie se le escapa que hay unas elecciones españolas convocadas y todas las actitudes tienen que ver con la voluntad de maximizar los resultados electorales", ha criticado Torrent sobre la discusión con el partido naranja, que terminó con la expulsión de Carrizosa del hemiciclo.

El presidente del Parlament ha considerado, además, que la discusión fue "un espectáculo lamentable que no merecen los ciudadanos del país", y que no se corresponde con lo que pasa en las calles, a su juicio.

Ha rechazado que él deba pedir disculpas por su gestión a la hora de expulsar al dirigente de Cs, porque éste no actuó con respeto institucional, en sus palabras: "No permitiré nunca que se falte al respeto, que se insulte a otro miembro del Parlament, que se lo calumnie. (Cs) No puede decir al presidente (Quim Torra) que lidera comandos", ha añadido.

"Fracasarán en la voluntad de asociar la violencia con el independentismo. Siempre ha sido pacífico", ha seguido Torrent, y ha asegurado que sintió preocupación extrema por el relato que había llevado hasta el escenario del jueves.