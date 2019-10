"El gobierno de Cataluña defenderá el ejercicio de derecho de autodeterminación de Cataluña". Es la declaración de intenciones de Quim Torra, el presidente de la Generalitat, que acaba de comparecer para explicar el acuerdo de Junts per Catalunya, Esquerra y CUP para emplazar al Parlament catalán a continuar con la vía de la autodeterminación de Cataluña, una propuesta de resolución pactada entre los tres partidos independentistas tras la sentencia del procés.

Sobre la advertencia del Constitucional al presidente del Parlament y al Govern de que podrían incurrir en un delito si incumplen las resoluciones del tribunal y ponen la Cámara autonómica al servicio de secesionismo, Torra asegura: "Nadie nos impedirá nunca que este país siga avanzando en la línea de lo que quiera la ciudadanía y estaremos siempre al lado del derecho a la defensa de la autodeterminación".

Torra ha reclamado al presidente en funciones abrir una negociación sin condiciones. Y ha desvelado que este mismo martes ha vuelto a llamar a Pedro Sánchez pero que éste, asegura, no ha contestado. Asegura que seguirán insistiendo y llamando a la Moncloa: "Nadie entiende que el presidente del Gobierno no me responsa al teléfono".

Sobre los incidentes violentos de estos días en Cataluña, ha hecho una condena clara de los actos violentos y ha anunciado una comisión de investigación en el Parlament sobre esos disturbios y altercados que han causado alrededor de 600 heridos, casi la mitad policías. "El independentismo no es violento", ha sentenciado.