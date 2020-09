El actor y político de Ciudadanos Toni Cantó se ha ganado el aplauso de sus seguidores y compañeros de partido tras socorrer el pasado fin de semana a tres adolescentes en una playa de Oropesa, en Castellón.

En un vídeo grabado desde la costa por testigos, que puedes ver junto a estas líneas, se ve al político ayudando a las chicas en el espigón, en medio del oleaje, junto a otros dos hombres.

Una de las tres niñas, de 14 años, ha relatado a 'El Español' cómo ella y sus amigas fueron arrastradas por el mar y estaban pasando apuros para salir del agua.

Fue entonces cuando el portavoz de Cs en Les Corts decidió intervenir, al ver que el socorrista de la Cruz Roja no llevaba el calzado adecuado para sacar a las niñas del espigón, según ha explicado el propio Cantó al citado medio.

Entrevistado por el diario 'Nius', el dirigente de la formación naranja explicó que se encontraba con su familia cuando advirtió que las adolescentes estaban atrapadas y que el oleaje las golpeaba contra las rocas. "No me lo pensé y al final me lancé a ayudarles", ha afirmado.

"Si no llega a ser por Toni morimos ahogadas o de cansancio", reconocía, por su parte, una de las niñas a 'El Español', donde se mostraba agradecida con la ayuda del diputado valenciano, junto al que las tres amigas se hicieron una foto una vez superado el susto.

Compañeras de Cantó en Ciudadanos han aplaudido su hazaña a través de las redes sociales. "Conocer a Toni Cantó es quererlo por su gran dimensión humana. Aquí, una muestra de ello", ha escrito la diputada y portavoz adjunta de Cs en el Parlament, Sonia Sierra.

"Valentía y humanidad es lo que define a Toni Cantó", ha escrito por su parte la también política de Cs Sonia Reina. "Hay personas que, ante una situación de peligro, no se lo piensan dos veces, y se lanzan a salvar vidas y eso es lo que este fin de semana hizo este gran político de Cs", ha añadido.