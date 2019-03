Toni Cantó deja su acta de diputado de UPyD y renuncia a ser candidato a la Comunidad Valenciana

Se acaba la carrera política de Toni Cantó, deja de ser candidato y anuncia que deja su acta del Congreso con la voz quebrada. En 'Espejo Público' ha dicho que le emociona escucharse hablar a sí mismo con la voz en pasado.



Aun así, Toni Cantó no ha ahorrado piropos para su ahora exjefa: "Los libros de historia hablarán de ella como una mujer que inició un cambio". Sin embargo, apunta que ha cometido un gran error, ha sido, según Cantó, diciendo no a la convergencia con Ciudadanos, no escuchando el consiguiente castigo en las urnas andaluzas y convirtiendo a UPyD en algo poco estimulante a los ojos de los electores.



Toni Cantó considera que la formación ha pasado a ser "un partido rocoso, antipático, muy centrado en la denuncia y poco en ilusionar a la gente con un nuevo proyecto". Aunque, con un nuevo problema, otro más, Rosa Díez también ha elogiado al actor. "Ha sido un gran parlamentario, un gran compañero, ha hecho un excelente trabajo y lamento mucho su decisión que naturalmente respeto", ha dicho Díez.



Atrás quedan casi cuatro años que terminan con Cantó volviendo a su oficio: "La única carrera que inicio es la de volver al teatro". Lo hace, eso sí, manteniendo su afiliación a UPyD, al menos hasta el próximo congreso extraordinario que el partido hará en junio.