Toni Cantó concurrirá a las primarias de UPyD para la Generalitat Valenciana

Toni Cantó ha anunciado se presentará a las primarias de UPyD como "una tercera vía" contra "la corrupción" que asuela la comunidad, una decisión que ha adoptado tras percibir "mucho apoyo" por parte de los afiliados. Cantó, que ha convocado una rueda de prensa para anunciar su presentación, ha manifestado que en la situación "no grave, gravísima" en que se encuentra la Comunitat Valenciana, es muy importante que exista una tercera vía frente al bipartidismo.

Esa tercera vía intentará luchar contra "la corrupción" que asuela la región, el "despilfarro" y la "mala, malísima gestión" que ha llevado a cabo el PP desde el gobierno valenciano, ha manifestado. Desde ahora y hasta las primarias de UPyD, que probablemente se celebrarán a finales de octubre, según ha dicho, volverá a recorrer la Comunitat para recibir "las propuestas e inquietudes" de los afiliados y poder lograr "unos buenos resultados" que permitan influir a la formación en las políticas de la próxima legislatura.

Cantó ha asegurado haber recibido "mucho apoyo y muchas ganas e ilusión" por parte de los afiliados para presentarse a las primarias del partido. Si es elegido candidato, comenzará a trabajar en el programa y las propuestas para lograr obtener unos buenos resultados que permitan a UPyD influir en las políticas. "Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana han visto mermados sus derechos con las políticas actuales, como la asistencia social, la sanidad, la educación y la dependencia", ha lamentado. "Yo espero poder trabajar para recuperar ese servicio que la Generalitat debiera estar dando y para intentar que la creación de riqueza y empleo despegue al fin", asegura.

Sobre los resultados de las elecciones autonómicas, Cantó ha dicho esperar que sean buenos, en una región donde UPyD obtiene uno de los mejores resultados de España. Ha resaltado que el partido, a pesar de no estar en instituciones como el Gobierno valenciano o el Ayuntamiento de Valencia, está haciendo "un buen trabajo" en los pueblos y ciudades donde tiene representación. Ha opinado que hay "una demanda clarísima de muchísima gente" que cree que existe otra forma de hacer política y UPyD "puede encabezar" esa tercera vía y hacer que la situación cambie.

Respecto a las propuestas para su candidatura a la Generalitat, ha indicado que chequeará "de arriba a abajo" la comunidad y sus sectores, entre ellos el agroalimentario, el turismo, "la pobrecita" industria y el transporte, para aportar soluciones. La administración debe comportarse "de forma limpia y austera" -en la Comunitat Valenciana "no lo hace", ha precisado- para liberar recursos que faciliten la creación de riqueza y empleo, según Cantó. No obstante, cualquiera que pueda crear riqueza sabe que la administración es "un obstáculo, no una ayuda" para ese fin.