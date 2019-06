Toni Cantó arremete contra Puig: "Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana por escribir en español"

Toni cantó, portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianas, ha arremetido duramente contra el president de la Generalitat en funciones Ximo Puig y contra Vicent Marzà, consejero de Educación, asegurando que hay dificultades de estudiar en castellano en la comunidad.

Ha hecho referencia al escritor Miguel Hernández para explicar que hoy en día éste "no podría haber publicado un libro en la Comunidad Valenciana por escribir en castellano".

"Miguel Hernández no hubiera tenido ni una sola ayuda. En la Comunidad Valenciana del señor Marzà el señor Miguel Hernández tampoco habría podido estudiar en castellano. ¿Qué me hablan de inclusión? ¿Qué me hablan de identidad?", ha añadido Cantó durante el debate de investidura en la Comunidad Valenciana. "Quienes no le dejaban publicar son algunos de sus socios", ha respondido Puig.

Tras pedir libertad en la educación para elegir la lengua vehicular, ha ido preguntando a los miembros del Consell en funciones y a diputados del PP, que empezaron con el requisito lingüístico, si tienen el mitjà en valenciano que exigen a los trabajadores y ha aseverado que "debería darles vergüenza no cumplir con lo que exigen".

Ha ironizado asegurando que Puig estuvo a punto de recurrir en su discurso al 'Espanya ens roba' y ha acusado a PSOE y PP de haber contribuido a los privilegios de algunas comunidades y provocar esas desigualdades. "En una serie estuve en coma, pero en la realidad no, igual me he perdido algo", ha apuntado.

Las palabras del portavoz de Ciudadanos no han pasado desapercibidas convirtiéndose en 'Treding Topic' en Twitter, donde muchos han querido recordar a Cantó que el escritor murió en prisión encarcelado por el franquismo.