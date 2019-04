"Todo ha cambiado una hora antes del pleno", la CUP explica el 'volantazo' de última hora de Puigdemont en el Parlament

DISCREPANCIAS ENTRE LA CUP Y JXSÍ

"No era este pleno el que quería y deseaba la CUP. Una hora antes del pleno se han cambiado todos los guiones", así han señalado desde la CUP su descontento con lo que para ellos no ha sido una declaración de independencia. "Puigdemont ha hecho evidente que la presión internacional y la aparición de mediadores internacionales forzaban que hoy no tocara proclamar la república catalana", señalan.