El pueblo leonés de Nogarejas ha despedido a David Pérez, uno de los guardias civiles muertos tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz.

Sira, tía de Pérez, ha relatado a laSexta cómo fue el tenso momento que vivió el ministro Marlaska en su funeral en Pamplona, cuando la viuda le impidió que le pusiera la medalla al mérito.

"Se levantó gritando y poniéndose delante de Marlaska: 'tú no le pones la medalla a mi marido, tú no le pones la medalla a mi marido'", ha explicado la tía, que ha asegurado que también le dijo que "sí él estuviera vivo, no la querría".

"Empezaron a venir guardias civiles pero Marlaska se volvió para su sitio y no puso la medalla", ha zanjado.