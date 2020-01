Persianas completamente bajadas y un cartel: 'Ventanilla cerrada'. Es lo que se ve en una de las estaciones de Teruel en las que a partir de 2020 se dejaban de vender billetes en taquilla. Las taquillas iban a ser sustituidas por máquinas autoventa, pero la medida ha quedado ahora suspendida como condición del apoyo de Teruel Existe a la investidura de Pedro Sánchez.

Creen que es "injusto" para la España vacía. En Sevilla, algunos viajeros ya utilizan este servicio, pero no acaba de convencer a todos. "La máquina falla más que una escopeta de caña", aseguran los vecinos, que apunta a que "si tienes algún problema que no sabes, las máquinas no están para informarte".

Renfe recuerda que los billetes también se pueden adquirir en su página web y en la aplicación móvil. Y si uno no se entiende bien con Internet, también los pueden comprar en oficinas de Correos o a los interventores dentro del vagón.

Aunque no todos ven tan difícil adaptarse. Según cifra el sindicato CGT, el cierre de taquillas se produciría en cerca de 142 estaciones en toda España. Las comunidades más afectadas serían Andalucía, con 18 estaciones; las dos Castillas, con 14; Extremadura, con 12; y Galicia con 10.

Con la medida paralizada, Renfe tiene ahora un plazo de seis meses para estudiar otras alternativas.