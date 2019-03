Teresa Rodríguez teme que Podemos sufra el mismo "temblor de piernas" de Tsipras

La división interna de Syriza se refleja tambien en Podemos, una parte critica con Tsipras: "Me aterroriza el temblor de piernas de Tsipras", asegura la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que incluso lo usa para avisar a los suyos: "Me da miedo que acabemos en la misma situación, tras haber conseguido un no claro de la ciudadanía para ser desobedientes a la Troika y en un viaje a Bruselas que nos tiemblen las rodillas", añade.

Una advertencia a la que restan importancia desde la Dirección, Errejón asegura que "tanto Teresa" como él están "de acuerdo en que un presidente que se atreve a devolverle la palabra a su pueblo es un presidente con coraje".

PP y PSOE coinciden y aprovechan la situación para atacar a Podemos. La ministra Fátima Báñez afirmaba que "los populismos fuera y dentro de España significan inestabilidad". Por su parte, Antonio Hernando aseguraba que desde el PSOE, creen que "las políticas populistas no llevan a ningún lado".

Pero los problemas de Grecia no son nuevos, Izquierda Unida es quién lo recuerda. Ricardo Sixto asevera que "el gobierno de Syriza no es quién ha llevado a Grecia a la situación actual, sino que la han llevado gobiernos de partidos anteriores, como Nueva Democracia que falseó las cuentas". Según ellos, lo mejor que se puede hacer ahora es "volver a dar la voz al pueblo".