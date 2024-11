Tenso encuentro entre Robles y los vecinos de Paiporta: reprochan a la ministra que el Ejército no les ayude a limpiar los garajes

¿Qué pasó? Uno de los momentos más tensos se produjo en el interior de uno de los garajes todavía inundado parcialmente, donde varios afectados afearon a Robles que los militares no estuvieran ayudando en la limpieza de los aparcamientos privados.

"Yo no tengo la culpa"

La ministra de defensa, Margarita Robles, tuvo un enfrentamiento con unos vecinos afectados de esta localidad valenciana, que le increparon y le pidieron más ayuda del Ejército. Uno de los momentos más tensos se produjo en el interior de uno de los garajes todavía inundado parcialmente, donde varios afectados afearon a Robles que los militares no estuvieran ayudando en la limpieza de los aparcamientos privados y ella les explicó "en tono de enfado", que ella no da las instrucciones y "quien las da ha dicho que los garajes privados son subsidiarios".

Una visita que fue tensa, aunque no se tenga grabación al completo de el paso de la ministra por el barrio de Paiporta. Además, ha recalcado que "yo no tengo la culpa" y que la orden de no vaciar los garajes privados son "los correspondientes alcaldes y el CECOPI". Para terminar, replica a uno de los vecinos que le pregunta sobre si los garajes se los tiene que limpiar cada uno aseverando que ese tipo de trabajos son "secundarios": "Primero los garajes públicos y después los privados".

Marlaska defiende a Robles

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha salido en defensa de la titular de Defensa, Margarita Robles, ante las críticas de la Generalitat por su "falta de empatía" en una visita a Paiporta con un grupo de ciudadanos afectados por la situación de los garajes, sosteniendo que se hizo "una mala interpretación de lo que dijo".

"Como todos los valencianos sois conscientes, ha estado trabajando 24/7 y seguirá trabajando 24/7 todo lo que sea necesario y preciso", ha enfatizado. Con todo, ha reclamado a los presidentes de la Generalitat y la Diputación de València, Carlos Mazón y Vicent Mompó, que concreten el plan de limpieza de garajes y bajos inundados por la dana del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.