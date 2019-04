Tensión entre Arrimadas y Montero: "Yo no le digo a la gente dónde tiene que vivir y luego hago todo lo contrario"

El encuentro, que ha recibido el título de 'El debate de las mujeres influyentes', ha reunido a las candidatas a diputadas María Jesús Montero (PSOE), Edurne Uriarte (PP), Irene Montero (UP), Inés Arrimadas (Cs) y Rocío Monasterio (Vox).

Durante el debate se ha producido un rifirrafe entre la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, y la candidata de Unidas Podemos en Madrid, Irene Montero, cuando la primera ha alertado del "riesgo de las políticas populistas y 'podemizadas'" que puede haber si ganara Sánchez, con un posible "gobierno populista descontrolado con Pablo Iglesias a cargo de la economía".

Irene Montero ha defendido las medidas de su partido para alcanzar "logros sociales" con ayuda del Gobierno y ha enfatizado que "hasta ahora la economía no se hundió nada" a pesar de que las derechas aseguraban que "se iba a hundir por actualizar las pensiones y subir el salario mínimo".

"Yo vivo de alquiler en un 'pisito' en Barcelona y no veas cómo me han subido el alquiler", ha señalado Arrimadas, a lo que Montero ha replicado: "Ojalá 'las cloacas' nunca publiquen la dirección de tu vivienda, te aseguro que lo deseo de corazón". La candidata por Ciudadanos ha respondido: "Yo no le digo a la gente dónde tiene que vivir y luego hago todo lo contrario".

Ante esta afirmación, Montero ha reiterado que ojalá nunca se publique la dirección de su vivienda. Por último, sentenciando el enfrentamiento, Arrimadas ha señalado: "Ojalá no tengas que ir como una diputada con escolta cada vez que vas al pueblo de tu marido".

Otro de los temas que ha cubierto el debate ha sido el panorama catalán, con el que Uriarte, Arrimadas y Monasterio han reprochado a Montero que el presidente Pedro Sánchez haya "pactado con golpistas" y han reiterado su apoyo a una nueva aplicación del artículo 155 en Cataluña.

La candidata del PSOE en Sevilla ha negado que existieran dichos pactos y ha señalado que en Cataluña existe "un problema real de convivencia" que exige "diálogo" y ha lamentado que a Ciudadanos "le interese alimentar la crispación".

Además, ha considerado "inconstitucional" la propuesta de "un 155 sine die porque es dejar sin efecto la Constitución" y ha hecho un "llamamiento a la cordura" porque ha dicho que al oír a las tres candidatas de la derecha "parece que en España no caben los que no piensan" como ellas.

En el campo económico, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tomado la palabra para destacar que el crecimiento del PIB español fue "robusto, "a pesar de los augurios de los que quedaron atrapados en el bucle de la moción de censura", y ha afirmado que la prioridad de Sánchez será "el combate a la desigualdad".

Por su parte, la número tres del PP en Madrid ha cuestionado que lo que la izquierda llama "políticas de austeridad, fueron políticas eficaces" y que PSOE y Podemos "gastan el dinero en forma irresponsable".

La candidata de Vox por Madrid ha considerado que la intervención del Estado hace que España "se empobrezca", ha pedido a los políticos que se aparten de las empresas y "retener recursos" destinados a las autonomías.

En cuanto a los pactos de gobierno post electorales, las únicas que han mencionado explícitamente como posibles futuros socios de coalición han sido Irene Montero con respecto al PSOE y Arrimadas con respecto al PP, mientras que las otras tres no han expresado sus preferencias.