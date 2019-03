Tania Sánchez y Pablo Iglesias anuncian que ya no son pareja

A TRAVÉS DE LA CUENTA PERSONAL DE FACEBOOK DE TANIA SÁNCHEZ

Tania Sánchez y Pablo Iglesias, líder de Podemos, han anunciado a través de las redes sociales que ya no son pareja sentimental. "Ya no somos pareja". En su cuenta personal de Facebook, Tania Sánchez publica la noticia, en un comunicado conjunto, "para evitar rumores y debates mal intencionados" y pide respeto: "los asuntos personales no debería ser objeto de debate público". Para finalizar, ambos tienen palabras cariñosas hacia el otro.