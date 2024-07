La declaración prevista para este lunes del empresario Juan Carlos Barrabés se ha suspendido por causas médicas y queda pospuesta para este jueves 1 de agosto, según ha podido confirmar laSexta. Esta hubiera sido la segunda comparecencia del empresario ante el juez Juan Carlos Peinado a raíz de la causa que instruye en torno a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Tal y como adelantó 'El Confidencial', la suspensión viene provocada por el delicado estado de salud del empresario que le obliga a pasar temporadas hospitalizado como en estos momentos. Tras declarar en una primera ocasión como testigo, este lunes lo hacía como investigado mediante videoconferencia. Una decisión tomada por el magistrado después de que en su primera declaración reconociese haberse reunido tanto con Gómez, como con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. En esta testifical, Barrabés también negó cualquier tipo de ilegalidad en la concesión de la cátedra y el máster por el que se investiga a Gómez.

Cabe destacar que la defensa del empresario había advertido de esta posibilidad, al mismo tiempo que había solicitado al magistrado la no declaración de su cliente al considerar que no estaba debidamente motivada. Así, argumentó que el ahora investigado declaró durante una hora como testigo, mientras que el juez era conocedor ninguno de los dos informes de la UCO le incriminan en nada. Aún así, reprochaba la defensa, no se paró su declaración.

La declaración del empresario estaba prevista a las 11:00 horas de este lunes mediante videoconferencia por su estado de salud, después de que lo hiciera como investigado el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Durante unos 55 minutos, Goyache ha respondido a todas la preguntas planteadas que, según ha podido saber laSexta, han versado sobre la concesión de la cátedra de transformación social competitiva cuya legalidad ha defendido asegurando que a pesar de que no hubiera licenciatura, sí se daba la experiencia requerida. También ha negado que diese ninguna orden al vicerrector Juan Carlos Doadrio en relación a quien debía dirigir la cátedra.

En cambio, el que no ha declarado ha sido el directivo del grupo de Barrabés, Luis Miguel Ciprés, que comparecía este lunes ante Peinado como testigo. El magistrado no ha estipulado ninguna fecha para tomar declaración al CEO. Asimismo, también ha declarado Diego de Alcázar, presidente del Instituto de Empresa que creó el África Center, organismo que a su vez dirigió la investigada y esposa del presidente.

En su testifical ante Peinado, que ha durado unos 20 minutos y en la que solo han preguntado el juez y acusaciones, Alcázar ha reiterado que contrató a Gómez para el cargo porque tenía un currículum adecuado, y que es lo mismo que ponía por escrito en la documentación que enviaron al Senado para la comisión de investigación.

A lo largo de la mañana, acudirá a Plaza Castilla el presidente de la Fundación Deporte Joven -dependiente del Consejo Superior de Deportes-, Félix Jordán de Urríes, y al que el juez Peinado considera "monitor de esquí de Sánchez" a partir de un escrito elaborado por un abogado ultra -condenado por corrupción de menores- natural del mismo pueblo oscense del que proceden. De hecho, el magistrado quiere cuestionarle si fue él quien presentó al matrimonio y al empresario Barrabés.

