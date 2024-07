Nueva cita judicial en el caso que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Este lunes ha sido el turno del empresario supuestamente beneficiado por Gómez, Juan Carlos Barrabés. En condición de testigo ha admitido ante el juez instructor haberse encontrado con la esposa de Pedro Sánchez, pero también con el mismo presidente del Ejecutivo.

Así lo ha declarado Barrabés mediante una videoconferencia ante el magistrado Juan Carlos Peinado que ha durado una media hora. Según fuentes presentes en la declaración con las que ha hablado laSexta, Barrabés ha relatado que habría mantenido hasta cinco encuentros en Moncloa con la esposa de Sánchez. De hecho, detalla que en dos de ellos también estaba presente el mismo presidente.

Unas reuniones que el empresario asegura fueron dedicadas para hablar de innovación y en las que también estaba presente Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos de presidencia del Gobierno. Así lo ha declarado Barrabés en respuesta a las preguntas del juez y las acusaciones populares, ya que ni la Fiscalía ni la defensa han hecho preguntas.

Según afirman a laSexta fuentes presentes en las declaraciones, los representantes de Vox como acusación han cuestionado al empresario sobre si conocía a Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, ambos imputados en el caso Koldo que investiga el cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Del primero ha asegurado conocerlo, mientras que del segundo lo ha descartado.

A pesar de las peticiones de las acusaciones, Barrabés mantendrá su condición de testigo, al igual que Luis Martín Bernardos. El que fuera abogado de Barrabés, presidente del grupo y administrador de Innova Next hasta 2022 también ha declarado este lunes ante el juez Peinado aunque de forma presencial en los Juzgados de Plaza Castilla.

Según han contado fuentes jurídicas a laSexta, Martín Bernardos, por su parte, ha declarado que Barrabés no tenía una gran facturación a través de contrataciones públicas. Sobre ellos, ha detallado que los contratos con el Ayuntamiento de Madrid, denominados 'La Nave', se ganaron en la época en la al frente del Consistorio se encontraba Manuela Carmena y su renovación ya durante la del popular, José Luis Martínez Almeida.

Por otro lado, estas mismas fuentes confirman que el que fuera abogado de las empresas de Barrabés ha apuntado que participó en dos trabajos con Begoña Gómez. Uno de ellos fue cuando quiso hacer una plataforma de pymes por la que mantuvieron cinco o seis reuniones. Sobre esta operación el letrado ha asegurado que era una buena idea pero ella no quería cobrar a las empresas y él intentó hacerle ver que era mejor cobrar. Finalmente, no fraguó.

La segunda ocasión, ha declarado Martín Bernardos, que tuvo lugar cuando Barrabés montó con la esposa del presidente del Gobierno los cursos de la Universidad Complutense de Madrid. Según ha afirmado ante Peinado, Begoña Gómez vio que Barrabés no estaba muy centrado el curso y quería asegurar la calidad de los trabajos de fin de grado. Por eso, le pidió dar varias horas de clase en 2020, 2021 y 2022. En concreto, 15 horas en 2020, 10 en el 2021 y cinco en el 2022.

No obstante, Martín Bernardos ha explicado que a él le despidieron en 2022 y, por tanto, de lo que ocurrió después no sabe nada porque ya no estaba. Sobre el despido ha asegurado que le echaron porque, según la empresa quería robarles clientes e intentaron destruirle y arruinarle. "Me arruinaron pero no me han destruido", ha llegado a decir durante la comparecencia.

Ambas declaraciones han sido presenciadas por el abogado defensor de Gómez, Antonio Camacho, el cual ha asegurado que no existe ninguna cuestión tratada este lunes que perjudique a su representada. Además, ha matizado que en ninguna de las dos se ha hablado mucho de contratos.

A la salida de las instalaciones judiciales, las acusaciones populares han atendido a los medios de comunicación ante los que han considerado que las respuestas de los testigos -Barrabés y Martín Bernardos- han sido "evasivas y vagas". En concreto, lo han hecho Luis Pardo, de Iustitia Europa; Javier María Pérez Roldán, de Hazte Oír; y los dirigentes de Vox Marta Castro y José María Sánchez. De hecho, estos últimos ya han adelantado que pedirán la imputación de ambos testigos.