Susana Díaz sigue sin desvelar si se presentará como candidata: "Estaré donde me pidan mis compañeros"

La gran incertidumbre ahora en el PSOE serán los nombres: candidato único o batalla y quién dará el paso para intentar liderar el partido. Muchas miradas están sobre Susana Díaz: "Yo estaré donde me pidan mis compañeros. Ahora no estamos en eso". Ni una palabra sobre si se presentará: "Me lo pueden preguntar de todas las formas y les diré lo mismo".

De entrada, Díaz cuenta con el visto bueno de muchos compañeros si decide ser candidata en las primarias socialistas: "¿Cómo no va a ser una buena candidata alguien que es capaz de ganar elecciones? No solo pueden ser candidatos los que pierden, ella es buena candidata porque gana elecciones" ha asegurado Fernández Vara.

Ximo Puig dice que lo importante es cómo se llegará al Congreso. El presidente valenciano pide que el PSOE camine hacia un liderazgo claro y así habla de Susana Díaz: "Es uno de los grandes valores y uno de los grandes activos del PSOE, por supuesto".

Y algunos como García Page evitan pronunciarse sobre ninguna posibilidad porque no quiere perjudicar: "Ha habido una estrategia demonización con quienes tenemos un cargo territorial y no sé si ayudamos o no pronunciándonos a favor o en contra de alguien". A Javier Lamban preguntado sobre si anima a Susana Díaz: "De momento bastante tengo con ir animándome a mí mismo".

El PSC quiere mantenerse neutral ante cualquier candidato. Miquel Iceta señala que quienes tienen que hablar son los militantes y que las estructuras del partido nunca deben condicionar su voto: "Nosotros no vamos a pronunciarnos ni en favor ni en contra de ningún candidato. Lo que espero es que los candidatos que se presenten estén a la altura y sepan lo que conviene al PSOE".

Otro de los nombres que algunos socialistas apuntan como posible candidato es Patxi López. Su respuesta sobre si se presentará deja la puerta abierta: "Hoy hablamos del calendario". Preguntado por si no lo descarta: "Eso lo vais a decir vosotros de lo que he dicho ahora".

Las principales críticas en el Comité llegan por la fecha: a seis meses vista. Francine Armengol entre esas voces: "Me parece que es un error plantear ese Congreso tan tarde cuando todos los partidos políticos están haciendo sus congresos mucho antes".

En esa línea, la líder del PSE Idioia Mendia: "Hay que poner fin a esta internidad que estamos viviendo" y el socialista Pérez Tapias también insiste en la prisa y sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez intente de nuevo liderar apunta: "Hay sectores de la militancia que confían en que lo haga pero es una decisión que debe tomar sin demorarse mucho".

Críticas y nombres en el aire. La mayoría coincide en que no habrá ningún paso al frente definitivo hasta que el Congreso se convoque de forma oficial.