Las comisiones del 3%, un 'secreto a voces' para PP y PSOE

Artur Mas ha dicho, tras conocerse la detención de tesorero de CDC que son "objetos de caza mayor" y, por su parte, el Gobierno, en palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que es la Justicia la que marca el ritmo de la investigación: "Se lleva a cabo bajo la dirección de un juez, hay un normal funcionamiento de las instituciones".



Mas se ha quejado de que las detenciones hayan coincidido con la firma del decreto de composición del Parlament, algo que les ha afectado a otros miembros del Govern. Felipe Puig, conseller de Empleo en funciones, ha mostrado su "consternación".



Para los socialistas, la coincidencia no tiene importancia. Antonio Hernando ha dicho que "tal y como están las finanzas, casi es muy difícil no hacer una actuación el día que no haya un acto de relevancia político". Consideran que el problema ya se sabía, el 3%.



Aguirre va un paso más allá: "La cantidad de latrocinios y comisiones cobradas en CDC, los Pujol se han llevado dinero pero no veo que nadie entre en la cárcel". Asegura que en otros partidos hay más mano dura.