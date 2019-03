El sueldo de la infanta, bajo amenaza de embargo por no pagar su fianza del caso Nóos

La infanta Cristina no ha depositado su fianza en el plazo establecido. Ahora, el juez Castro tendrá que elaborar una lista con todos los bienes, cuentas y propiedades susceptibles de ser embargadas para cubrir 2,7 millones.



Aunque su abogado recordaba que esto llevará su tiempo. Miquel Roca ha declarado que "todo tiene su ritmo" y que "el proceso dura mucho, por lo que no se puede sintetizarlo todo en un solo día".



Mucho más tenía que pagar su esposo. Y eso que el juez le redujo la fianza de 14,7 a 13,6 millones. Al no abonar lo exigido, sobre él también planea la sombra del embargo. Mario Pascual Vives, su abogado, ha dicho que "todos los bienes que tiene Urdangarin siempre han estado a disposición del juzgado".



Diego Torres y su esposa también tienen impagados 15,8 millones. Entre los dos matrimonios suman más de la mitad de los 61 millones de fianzas impuestas por el juez Castro. Concluido el plazo, sólo dos procesados han pagado, Mercedes Coghen y Pepote Ballester, una cantidad que apenas supera los 200.000 euros.



Quedan otras mucho más cuantiosas, como las del expresident Jaume Matas o los hermanos Tejeiro. La acusación popular Manos Limpias presenta un escrito pidiendo a Castro que se aceleren los plazos para proceder al embargo. La abogada Virginia López Negrete ha afirmado que quieren "que quede constancia cuanto antes para proceder al embargo". Un proceso largo, de meses, hasta que se ordene una decisión definitiva.