El suegro de Granados dijo que el dinero sería de algún fontanero y que en su casa entra mucha gente

ASÍ LO EXPRESÓ DELANTE DEL JUEZ

Francisco Granados seguirá en prisión, el juez Velasco ha decidido mantenerlo en la cárcel tras haber encontrado un millón de euros en metálico en la casa de sus suegros. El dinero fue encontrado en el altillo de un dormitorio. Eloy Velasco interrogó a los suegros de Francisco Granados y no supieron darle una explicación coherente. El suegro dijo que ese dinero no era suyo, pero no supo explicar exactamente cómo podía haber llegado hasta allí. Ante las preguntas del juez, terminó alegando que en su casa entra mucha gente y que el dinero podía ser de algún fontanero o de algún trabajador de Ikea.