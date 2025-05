Sin sorpresas en la comisión de la DANA en PP y PSOE: pero Compromís se queda con las ganas de citar a Sánchez

En la tarde de este jueves hemos conocido la lista de comparecientes para la comisión de investigación de la DANAen el Congreso de los Diputados, la que pretende esclarecer todo lo que rodea a la gestión de la tragedia que dejó 288 muertos. El Partido Socialista ha solicitado la comparecencia de 72 personas. El primero de ello: Carlos Mazón. Al president de la Generalitat le van a hacer la pregunta más evidente. ¿Dónde estuvo el día de la DANA?, porque siete meses después del 29 de octubre, todavía no ha dicho la verdad. Aunque haya dado muchas versiones.

Pero Mazón no será el único al que llamarán para dar explicaciones por la DANA de Valencia. El PSOE también quiere que acuda al Congreso el conductor del president y la periodista con la que sabemos que comió aquel día, Maribel Vilaplana. Además, también han solicitado poder hablar con el dueño del Ventorro, el restaurante donde Carlos Mazón contó que había comido el 29 de octubre, mientras el agua ya corría como un tsunami por las calles.

Estos son cuatro de los llamados a la comisión de investigación y a los cuatro se les hará la misma pregunta. La clave es descubrir, de una vez por todas, dónde estuvo Mazón el día de la DANA.

Pero también, quieren completar la información que rodea a todo lo relacionado con la gestión de la tragedia. Por ello, el PSOE no han dudado en llamar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Dijo haber estado informado en todo momento y a tiempo real de todo lo que sucedía en Valencia. Pero, si acudimos a la primera lista de llamadas de Mazón, descubriremos la realidad: el prersident de la Generalitat no llamó a Feijóo, no hay rastro de ninguna llamada entre ellos.

Así que, la pregunta que le plantearán al líder popular será: ¿cómo estuvo informado? Quizás se comunicaron por WhatsApp y, si fue así, podría explicar que le contó Mazón.

¿Dónde estuvo Carlos Mazón el día de la DANA?

El PP llama a casi todo el Ejecutivo

Estas son las principales personas a las que ha citado el PSOE. Recordemos que en total son 72 personas. Pero el PP también ha presentado su lista de comparecientes para la comisión de la DANA y, prácticamente, quieren preguntar a casi todo el Gobierno.

En el caso del PP, el primero de su lista es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y con él, hasta ocho de sus ministros y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Pero deja fuera a Mazón.

Así que, no hay sorpresas en la las listas, ni del PSOE, ni del PP.

Choque en Sumar por la comparecencia de Sánchez

Donde sí ha habido sorpresa ha sido en Sumar. La comisión de investigación ha provocado un choque serio dentro de los partidos que componen Sumar, porque Compromís, el partido valenciano de la coalición, pretendía llamar a declarar a Pedro Sánchez, pero el resto de grupos se han opuesto.

Es más, según ha podido saber laSexta, el PSOE ha presionado mucho para que el presidente no fuera incluido. Finalmente, han decidido presentar un plan de trabajo, pero sin lista de comparecientes. El plazo para registrar a comparecientes terminaba este viernes a las 18:00 horas de la tarde. Ha llegado la hora y no había acuerdo.

Tras este choque de fuerzas, Compromís no oculta su enfado por no haber presentado lista y por las presiones recibidas. Desde la formación consideran que la presencia de Sánchez es "necesaria" porque fue el presidente del Comité de Crisis durante varias semanas.

Pero también, defienden que su testimonio era "relevante" a la hora de hablar de la reconstrucción y del futuro para evitar que pueda ocurrir de nuevo una tragedia como la vivida.