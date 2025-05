La jueza de Catarroja rechaza citar a Maribel Vilaplana, la periodista que comía con Mazón en las horas críticas de la DANA

La jueza de Catarroja ha rechazado citar a declarar a Maribel Vilaplana, periodista que comió con el presidente valenciano Carlos Mazón durante la DANA. La magistrada argumenta que no es viable desviar la investigación hacia Mazón, dado que es aforado y no parte del proceso. Además, ha denegado diligencias de investigación solicitadas por otra acusación particular relacionadas con la presa de Forata, ya que no están vinculadas con el fallecimiento en Cheste. Finalmente, la jueza ha aceptado la personación del Sindicato de Funcionarios de Manos Limpias como acusación popular contra el ex secretario autonómico Emilio A.T., aunque revisará posibles incompatibilidades legales.