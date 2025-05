Lucia Mendez, sobre el caso de las residencias: "Isabel Ayuso será políticamente lo que sea pero declararla culpable a mi no me parece justo"

Lucía Méndez se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en Sol, donde la presidenta madrileña abordó los distintos escándalos que la rodean, entre ellos la causa por fraude fiscal que afecta a su pareja.

Para Méndez, "Isabel Díaz Ayuso nunca debió convertir al novio de Ayuso en una categoría política. Fue un error gravísimo". La periodista ha considerado un despropósito que el debate político se haya desviado hacia "un personaje al que se le conoce como 'el novio de Ayuso'". "Esto se ha convertido en el novio de Ayuso contra el fiscal general del Estado. Me parece un disparate", ha lamentado.

En cuanto al caso de las residencias de mayores durante la pandemia, Méndez ha recordado que la Fiscalía ha modificado su criterio tras nuevas denuncias presentadas por familiares de las víctimas. Sin embargo, ha querido contextualizar la decisión judicial que se ha venido manteniendo en los últimos años. Tras repasar los autos judiciales, Méndez ha subrayado que todos coinciden en lo mismo: "La situación era de colapso absoluto".

Además, ha recordado que fue el propio Tribunal Supremo quien sentenció que Isabel Díaz Ayuso no tenía responsabilidad penal en aquellas muertes. Por ello, ha hecho un llamamiento a la prudencia: "Haríamos bien en no declarar culpable a Isabel Díaz Ayuso. Podrá ser políticamente lo que se quiera, pero culparla de las 7.000 muertes, como se hace desde la calle o desde la izquierda, no me parece justo".