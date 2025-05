Diana Morant, sobre la "doble estrategia" del PP por la DANA: "Mazón se quiere salvar a sí mismo y Feijóo se quiere salvar de Mazón"

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general del PSPV, criticó la gestión del PP de la Comunitat Valenciana durante la tragedia de la DANA, destacando que no es solo un "caso Mazón", sino un problema de todo el Partido Popular. En la Cadena Ser, Morant denunció la "gestión negligente" del evento, comparándola con casos anteriores de mala administración y corrupción. Señaló que la alerta ES Alert se envió tarde, cuestionando la credibilidad de Mazón. Además, comentó la "doble estrategia" del PP, con González Pons disculpándose en Europa, y lamentó que las víctimas reales sean ignoradas. Morant enfatizó que Mazón intenta salvarse políticamente, y que su negligencia ha tenido graves consecuencias.

Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y secretaria general del PSPV, ha afirmado que todo lo que rodea a la tragedia de la DANA y que se va conociendo gracias al proceso judicial de la jueza de Catarroja "no es ya un caso Mazón" sino que es "el PP de la Comunitat Valenciana".

Ha sido en los micrófonos de la Cadena Ser, donde la líder de los socialistas valencianos puesto el foco en la "gestión negligente de la DANA": "Aquí habíamos visto casi todo. Con el accidente de Metro fueron bastante miserables, y hemos visto casos de corrupción como el de Eduardo Zaplana. Ahora tenemos que soportar ya no la DANA sino una gestión negligente de la misma".

"Cuando gestionan de manera catastrófica van a la mentira y al acoso de quien sí hizo las cosas bien. Primero acosaron a los técnicos de la AEMET y ahora culpan a la jueza, cuando conocemos que el ES Alert se envió una hora y pico más tarde de estar redactado y de tener un borrador".

Y señala a Mazón: "Estamos sabiendo la gran mentira que es. No es casualidad que a las 20:10 hable con Pradas y a las 20:11, tardísimo, se envíe esa alerta. Se persigue a quien está descubriendo la gran mentira".

Ha hablado Morant también de esa "doble estrategia" del PP, con González Pons pidiendo desde Europa disculpas a las víctimas de la DANA: "La entiendo. Mazón se quiere salvar a sí mismo y Feijóo se quiere salvar de Mazón. Mientras, quienes están fastidiados y doloridos son las víctimas reales que son las de la DANA, y los valencianos por la mentira y la negligencia de este Consell".

"Mazón está en una huida hacia adelante. Tratando de salvar su silla por muchas razones. Una es para estar aforado, por eso no ha ido a declarar. La segunda, porque su renuncia sería admitir que su negligencia ha sido absoluta y ha costado vidas", insiste.

Además, ha hablado de su visita a empresarios en Ribarroja, en uno de los polígonos que se inundó el día de la DANA: "La gente que se quedó atrapada me enseñaba vídeos a las cinco, a las seis, a las siete... Tenían en su casa a familiares. La madre de uno de ellos murió porque le cayó un armario encima. No pudo ni avisarla. No estaban avisados. Ellos tenían la información y el mensaje. Esto va a perseguir a Mazón, y al PP de Feijóo".