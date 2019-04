Soria confía en la "madurez" social para que no se apueste "por fórmulas como el chavismo"

CONSIDERA QUE PUEDE HABER RIESGOS

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que Podemos debe explicar la existencia, o no, de relación con el chavismo tras hacerlo "eje principal de su discurso". Asimismo, ha declarado que "la sociedad española es madura" y "no va a apostar por fórmulas como el chavismo". Sobre Grecia, ha respondido que un país "no puede cambiar las reglas del juego en mitad del partido" y ha insistido que "España tiene con Grecia un préstamo de 26.000 millones".