Solo el 5,2% de los españoles está inmunizado frente al COVID-19, según los resultados de la tercera fase del estudio de seroprevalencia, que se realiza a nivel nacional para conocer la incidencia del virus en la población.

Según ha explicado Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, la participación de este estudio ha sido mayor que en las anteriores ocasiones. No obstante, la prevalencia global del estudio en este tercera ronda es exactamente la misma, un 5,2% de los españoles ha desarrollado anticuerpos frente al virus.

"Hay que tener en cuenta, a la hora de interpretar estos resultados, que no tener anticuerpos no significa necesariamente que esas personas no estén inmunológicamente protegidas frente al virus", ha añadido Pollán en rueda de prensa desde Moncloa.

Explica que en esta tercera ronda del estudio, con respecto a la anterior, la distribución geográfica del virus no ha cambiado y tampoco se han localizado diferencias por sexo. "Las diferencias comentadas respecto a la edad también parecen atenuarse en relación a las anteriores rondas del estudio", ha añadido la directora del Centro Nacional de Epidemiología.

Apunta también que la prevalencia de anticuerpos "es mayor en aquellas personas que han referido tener síntomas" y "es particularmente importante en las personas que han referido tener una pérdida súbita del olfalto y el gusto". Sobre estos síntomas, añade Marina Pollán, "se está demostrando que es bastante específico de esta enfermedad".

También se ha encontrado una mayor prevalencia de anticuerpos en el personal sanitario y asistencial, en torno al 10%, y del 7,7% entre el personal que trabaja en residencias de ancianos.

Hay más datos interesantes en este estudio. Destaca la prevalencia en personas que han convivido con un paciente Covid-19 confirmado que se sitúa entre el 27 y el 31% en las distintas rondas. Los convivientes con personas con síntomas compatibles con la enfermedad también presentaron una seroprevalencia más alta que la media (15%). En personas que refieren haber tenido contacto con un caso confirmado fuera del hogar, la seroprevalencia oscila entre el 10% y el 15% en las distintas rondas.

Además, el estudio arroja luz sobre las tasas de seroconversión, es decir se puede indicar qué personas que eran negativas en una ronda del estudio se han vuelto positivas en el siguiente estudio. "De la primera a la segunda ronda la tasa es del 0,9% y de la ronda dos a esta tercera ronda es del 0,7%. Aunque hay que tener en cuenta que los anticuerpos tardan un tiempo en aparecer", remarca la experta de Sanidad.

Por su parte, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, ha destacado la fiabilidad del estudio, que ha contado con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Salud Carlos III. "Han sido unos profesionales excelentes y una gente muy talentosa, trabajando 24 horas por siete días y coordinando diariamente a cientos de personas", indicó. A su vez, la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, valoró que estos resultados "permiten inferir" la afectación del virus "para el conjunto de la población" y destacó que, además de los tests rápidos, se han realizado 174.000 muestras de sangre.