Sólo el 17% de ciudadanos españoles sabe cuando son las elecciones europeas

No será porque no nos lo dicen. Pero menos de dos de cada diez españoles saben cuándo son las elecciones europeas. Claro que cómo van a controlar los ciudadanos el calendario si son los políticos quienes no se aclaran.

Un ejemplo, la alcaldesa de Madrid, que como tenga igual de clara la fecha electoral que la futbolística, vamos bien. Al menos la ciudad sí se la sabe. Igual Botella se hizo el lío al hablar de su marido. Porque desde luego, donde está Aznar ocurren sucesos de lo más extraño.

Con el expresidente a pocos metros, Arias Cañete pasa de una tierna exaltación de la amistad a un agresivo placaje contra nuestros compañeros de El Intermedio. O Aguirre, de la carcajada a un placentero y profundo sueño.

Ay si la expresidenta hubiera escuchado al candidato al Parlamento Europeo. LaSexta ha entrado de lleno en la campaña de los mayoritarios y de los minoritarios. Y no llevamos ni 24 horas de campaña.