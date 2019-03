El Sindicato de Estudiantes toma la palabra y convoca una nueva marea verde contra Wert

El Sindicato de Estudiantes ha convocado para los próximos días 22, 23 y 24 de octubre una huelga general en institutos y universidad contra la reforma de la Educación emprendida por el ministro José Ignacio Wert, del que han vuelto a reclamar su dimisión. Esta misma petición la ha hecho la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup) al considerar que el titular de Educación defiende un decreto de becas en el que se aumentan los requisitos académicos para acceder a ellas.

En sendos comunicados, con motivo de la comparecencia de Wert ante la Comisión de Educación del Congreso para hablar del nuevo decreto de becas, ambas asociaciones han pedido también que el Gobierno recupere el diálogo con la comunidad educativa.

El Sindicato de Estudiantes ha llamado a una huelga general de alumnos los días 22, 23 y 24 de octubre en el marco de una semana de lucha contra la Lomce para pedir la dimisión de Wert y rechazar los recortes en educación y la reforma educativa que está en trámite parlamentario. Wert "no dice la verdad al afirmar insistentemente que busca la igualdad de oportunidades", sino que reduce la inversión de becas, según la Creup, que cree que el ministro "olvida intencionadamente" que quien tiene un cinco de nota es porque su rendimiento académico es adecuado y no debe tener mejores notas para optar a becas.

La Creup también ha criticado que Educación no tenga intención de cambiar su normativa de becas a pesar de que el Consejo de Estado, en clara referencia a los nuevos requisitos académicos, haya dicho que "a quienes carezcan de medios económicos no debe exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes".

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes ha calificado de "afirmación delirante" el que el ministro haya dicho que los 1.417, 54 millones de euros para presupuesto de becas generales el próximo curso sea "el más alto de la historia en términos relativos y absolutos". Para esta asociación, "el presupuesto para becas no ha hecho más que menguar desde que el PP llegó al gobierno en 2012 y desde entonces se han reducido nada más y nada menos que 398 millones de euros".