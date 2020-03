La ilusión de los niños no termina con la cuarentena decretada por la crisis del coronavirus en España. Es el caso de la hija de Ana, una usuaria de twitter que ha decidido remitirle la carta de su hija al presidente del Gobierno en la que le pregunta una duda sobre el ratoncito Pérez.

"Buenos días señor Sánchez. Se me acaba de caer un diente. No se si lo puedo dejar al ratoncito Pérez o esperar a que se acabe la cuarentena porque no se si puede venir desde su casa a recogerlo. ¿Qué hago? Gracias, Sofía", escribía la niña.

Su madre ha compartido el mensaje mencionando al presidente Sánchez. "En este contexto me ha parecido entrañable y me he comprometido con ella a averguarlo", ha escrito.

El presidente del Gobierno no ha respondido a la carta, pero sí lo ha hecho el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha lanzado un mensaje aplaudido por muchos usuarios.

"Querida Ana: nos hemos ocupado del asunto. Dile a Sofía que el ratoncito tiene un pase especial, pero que lave bien el diente y luego se lave las manos. El ratoncito tiene que cuidarse, es personal esencial. Necesitamos esa ilusión", ha contestado.

La madre no ha dudado en responder a las cariñosas palabras del político y ha asegurado que le trasladará el mensaje a la pequeña Sofía: "Querido Paco. Muchas gracias por la respuesta. Se lo transmitiré ahora mismo. Un fuerte abrazo".