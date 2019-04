Serrat pide diálogo en Cataluña e invita a los políticos que "no saben hacerlo" a dejar paso a otros

Joan Manuel Serrat ha manifestado que todavía queda "un espacio grande" de negociación en el conflicto catalán y espera que haya "un mínimo de sensatez y madurez política". Serrat se ha pronunciado sobre la situación de Cataluña a su llegada al Palau de la Generalitat de Valencia con motivo de la entrega de la Alta Distinción de la Generalitat de los Premios 9 D'Octubre, que ha recibido junto a la catedrática de Ética Adela Cortina y Hortensia Herrero.

"Nadie sabe nada de lo que puede ocurrir, y no creo que pueda llegarse a esto porque todavía queda un espacio grande de negociación", ha señalado al ser preguntado sobre lo que piensa del conflicto catalán, a 24 horas de una posible declaración unilateral de independencia.

Según Serrat, la independencia "no se declara de un día para otro, no se acuesta uno español y se levanta catalán al cien por cien", sino que es el resultado de un camino "muy largo" en el que intervienen factores que no han sido "lo suficientemente aclarados".

A juicio del cantautor, hasta ahora se ha vivido una catarsis y una catarata de sentimientos, y ahora habrá que bajar "a los niveles bajos de la economía, de la pasta, de quién paga esto". Ha dicho esperar en que realmente haya "un mínimo de sensatez y de madurez política" y "no haga falta" (proseguir con la confrontación), si bien ha asegurado que si los políticos actuales "no saben hacerlo", confía en que otros gobernantes tengan "mayor capacidad, disponibilidad y voluntad".