Los profesionales sanitarios de Madrid, especialmente los que se encuentran actualmente trabajando en atención primaria, se están viendo sobrepasados por la ola de contagios de COVID que ha registrado la Comunidad estos días, así como el resto de España. Una ola que está provocando grandes colpasos en los centros de salud del territorio, con colas que cientos de personas que llegan a dar la vuelta a los recintos hospitalarios.

También en la atención telefónica, pues son muchos los que lamentan que sea tan difícil, si no imposible, ponerse en contacto con el médico para informar de sus síntomas o para pedir cita con el fin de hacerse una prueba diagnóstica que certifique si se ha contagiado o no del virus. Para más inri, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sugirió que este colapso podría estar dándose por un boicot eterno.

"No cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos", aseguró la dirigente popular, algo que ha provocado un estallido de protesta entre los sanitarios. Ejemplo de esta sensación de hartazgo e indefensión que ha recorrido centros de salud y hospitales estos días es la directora del Centro de Salud Cuzco (Fuenlabrada), que no ha dudado en dirigirse directamente a quienes en ese momento se encontraban haciendo cola para darles una explicación ante las quejas.

"Sentimos en nuestras carnes todo lo que está pasando. Nos identificamos total y absolutamente, aquí nadie cuelga el teléfono. Cuando sobrepasan un determinado número de tonos se transmiten automáticamente a una centralita, que eso es lo que no debe saber la señora Ayuso", ha expuesto la trabajadora sanitaria, que ha insistido: "Que le pregunte a la Gerencia de Atención Primaria a ver por qué no les cogen en esa centralita".

La directora del centro de salud ha explicado que, ahora mismo, las administrativas "tienen que escoger entre levantar el teléfono o atender una cola que da la vuelta al centro", y ha lanzado una pregunta retórica: "¿Qué preferimos, qué preferimos?". Ha concluido recordando la difícil situación que atraviesa la Sanidad por la pandemia: "No damos a más, por eso se ha decidido que se traspasen las llamadas a una centralita. Aquí no se cuelga ningún teléfono, ni se ha colgado nunca".