El vicesecretario Cultura y portavoz del Partido Popular (PP) ha asegurado este martes que su formación pedirá la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Comisión del Senado. El anuncio llega después de que este lunes el juez Juan Carlos Peinado que investiga a la esposa del socialista, Begoña Gómez, por corrupción en los negocios y tráfico de influencia haya llamado a Sánchez a testificar.

A pesar de que desde Génova llevan alrededor de dos meses diciendo que llamarían al presidente del Ejecutivo, ha sido ahora cuando han confirmado esta petición. No obstante, la comparecencia en la Cámara Alta "probablemente" no será hasta septiembre, cuando se reanude el periodo las sesiones.

Sémper, preguntado sobre esta cuestión, ha reafirmado que Sánchez "tendrá que responder y lo tendrá que hacer en el senado" después de asegurar de que ya se le pidió que fuera "al Congreso a dar explicaciones y no lo ha hecho". No obstante, no habla de fechas exactas:

En esa línea, los populares aseguran que estaban esperando al mejor momento para hacerlo, lo cual permitía recabar más información sobre la investigación que instruye Peinado sobre la esposa de presidente. Asimismo, el PP también había estado esperando al volcado total de los móviles intervenidos por el 'caso Koldo'.