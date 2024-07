El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo día 30 de julio, al considerar "conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada" por la posible influencia y por la relación de Begoña Gómez con una autoridad, en este caso su marido, como presidente del Gobierno.

Según ha indicado el juez en la citación judicial, cita a declarar a Sánchez en el Palacio de la Moncloa "donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo". Una vez más, se trata de una decisión sorprendente por parte del juez Peinado que se suma a una lista de incongruencias durante la instrucción.

Algunos testigos aseguran que cuando tenían reuniones con Begoña Gómez también participaba Pedro Sánchez, de ahí que el juez haya decidido citarlo. Además, Peinado le ha citado después de que la acusación popular por parte de la formación Vox lo pidiese el pasado viernes después de que la esposa de Sánchez se acogiese a su derecho de no declarar como investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

De esta manera, el juez Peinado ha 'rascado' en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se ha escudado en el artículo 412.3 que dice que "si fuera conveniente recibir declaración (…) sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial".

En este caso, por tanto, Sánchez no está citado como presidente del Gobierno, si no por ser marido de Begoña Gómez para que explique aquellas cosas de las que se ha enterado no por su cargo como presidente del Gobierno, si no como marido de la principal investigada.

Precisamente se trata de otra incongruencia del juez Peinado, ya que como aseguró la defensa de Begoña Gómez, Antonio Camacho, lo que se está investigando son todas las actividades comerciales que ha llevado a cabo Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

Por tanto, si Sánchez hubiera sido citado como presidente del Gobierno y no como marido, podría hacer la declaración por escrito. Así ha sucedido en otras ocasiones como en el caso Pegasus, en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro de Interior, Fernando Marlaska y el ministro de la Presidencia, declararon por escrito. También lo hizo Esperanza Aguirre en el caso Gürtel.

Lo cierto es que, como Pedro Sánchez está citado a declarar como marido de Begoña Gómez y no como presidente del Gobierno, no está obligado a declarar por la relación que tiene con la investigada.

El Gobierno denuncia una "persecución despiadada" contra Sánchez

El PSOE se ha mostrado durísimo con la decisión del juez Peinado. Los socialistas consideran injustificada la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para declarar como testigo en el caso de Begoña Gómez y asegura que la decisión será recurrida.

Así lo ha dejado claro este lunes Félix Bolaños, el cual ha asegurado que Pedro Sánchez está sufriendo una "persecución política despiadada". Sin embargo, el ministro no ha querido aclarar si el presidente del Gobierno declarará ni ha dado más detalles sobre si presentará un recurso tras la citación por parte del magistrado encargado de investigar a su mujer, Begoña Gómez.

"Mi opinión la di la semana pasada y la reitero. Parece una persecución contra Sánchez y su familia. La inician Vox y otras marcas blancas, con pruebas que no dicen nada porque no hay nada que esclarecer y PP y Vox hace una persecución política, despiadada, tan evidente que nadie disimula nada", ha manifestado el ministro de Justicia.

Además, ha declarado que, a pesar de los intentos por parte de la oposición, "lamento decirle a esta jauría derechista que no van a conseguir nada". Ha concluido el tema asegurando que desde el PSOE están al tanto de que van a presentar recursos y que "veremos a ver cuando se pronuncien los tribunales competentes".