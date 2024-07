La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado, una vez más, indicios del delito de tráfico de influencias en la actuación de Begoña Gómez, según consta en el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso laSexta.

El informe de la UCO, realizado el pasado 2 de julio, sostiene que, "en base a la información observada en los expedientes, la preparación, inicio, tramitación, licitación adjudicación, formalización y ejecución de los contratos-algunos de ellos vigentes actualmente, se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública".

Es decir, de nuevo, la UCO no aprecia irregularidades en las dos supuestas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez -el rescate a Air Europa y las ayudas a una empresa cuyo propietario había sido profesor de un máster de su cátedra-, pero los agentes no han hallado ningún indicio de tráfico de influencias. Así, la UCO confirma que además de no haber "indicios delictivos", tampoco hay "irregularidades o anormalidades detectadas de índole administrativo".

El pasado mes de mayo, la UCO realizó el primer informe sobre las supuestas irregularidades de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el encargo del juez Juan Carlos Peinado sobre las dos supuestas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez.

Entonces, el informe se elaboró con lo aportado en la denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias basada en recortes de prensa. Los agentes no hallaron ningún indicio de tráfico de influencias. Además, la Guardia Civil señalaba en su informe que no se encontraron vínculos entre los miembros de la mesa de contratación y Begoña Gómez ni tampoco elementos diferenciadores entre el sistema de valoración en este concurso y en el resto de expedientes. Tampoco identificaron indicios que respaldaran la afirmación de Manos Limpias de que Barrabés "montó" el mencionado máster.

La Fiscalía denuncia la "incertidumbre" creada por el juez Peinado

Este mismo martes, la Fiscalía ha denunciado ante la Audiencia de Madrid la "incertidumbre" creada por el juez Juan Carlos Peinado en la causa en la que investiga a Begoña Gómez y ha recurrido el auto en el que apuntaba que investigaba todos sus "actos, comportamientos y conductas" desde que su esposo es presidente del Gobierno.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, el fiscal solicita a la Audiencia de Madrid que estime su recurso de apelación y excluya de la investigación "los hechos relativos a Globalia (en tanto no surjan hechos realmente nuevos y de signo incriminatorio y se motive por resolución judicial esa investigación)".

También pide que se determinen y delimiten los hechos objeto de investigación, al considerar que "los hasta ahora seguidos ni se adaptan a los parámetros" del auto que dictó la Audiencia de Madrid el 29 de mayo "ni tampoco se justifican ni comprenden las diligencias que se acuerdan, ni el criterio decisor respecto de cuáles son los contratos analizados ni finalidad".