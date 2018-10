Se avecina tormenta en el independentismo: ANC y Òmnium presionan a Torra para que avance en la república

Toque de atención de la ANC al Govern de Quim Torra. La Asamblea Nacional Catalana, uno de los engranajes del independentismo, avisa al president de la Generalitat: "Si no es fácil y quieres renunciar, dilo. Si no, no marees la perdiz" ha asegurado Elisenda Paluzie, presidenta de la organización. De no presentar, dicen, una estrategia conjunta para implementar la república, le retirarán su apoyo y convocarán movilizaciones de forma unilateral.

Pero desde el Govern, Pere Aragonés insiste en que harán lo posible porque la coalición que sostiene al ejecutivo catalán, "funcione mejor": "La responsabilidad de mantener la máxima unidad prima por encima de todo. Y evidentemente, coincido con el president en que esta unidad del Govern tiene que ir más allá de la sentencia".

Presión también desde el otro pilar del independentismo, Òmnium Cultural, cuyo president, Jordi Cuixart, en prisión desde hace casi un año, habla así en la prensa catalana: "Es imperativo que los partidos políticos soberanistas estén a la altura del momento actual y hablen claro. [...] Hay que poner fin a esta sensación de improvisación".

Desde la cárcel de Lledoners, y en declaraciones a Televisión Española, el exvicepresident Oriol Junqueras deja claro que aunque Junts Per Catalunya y Esquerra compartan coalición y objetivo político: "No me gusta el ruido ni la gesticulación que no sirve para nada, y confío que se dediquen las energías a aquello que más sirva a los ciudadanos".

Una ciudadanía que en el concurso de castellers de Valls, clamaba por la excarcelación de los políticos, en una semana convulsa y con incertidumbre tras el primer aniversario del 1 de octubre.