Vox aplaza sus contactos en Andalucía hasta ver si Ciudadanos pacta con el Partido Popular y les acepta en un posible pacto de Gobierno. De la misma manera, ha querido dejar claro que no apoyarán a Ciudadanos si cuenta con el apoyo del PSOE.

En su comparecencia, Abascal desgranó el ideario político de su partido, poniendo un especial énfasis en el fin de las autonomías "desde dentro" y utilizando las instituciones.

Asegura que no se trata de "utilizar dinamita" para acabar con las autonomías, sino que hay que participar en el sistema democrático para iniciar los cambios. Dentro de estos cambios sitúa la reforma estatutaria para que Andalucía deje de ser una "realidad nacional" y se convierta en "región autónoma", aunque ha afirmado que Vox no tiene ninguna voluntad de entrar en el Gobierno andaluz, porque "no quiere cargas ni cargos".

También se refirió a Pablo Iglesias, al que señaló como "instigador" de la violencia en Andalucía. Por otra parte, también se refirió a una bajada de impuestos y al cierre de Canal Sur.

Santiago Abascal, a los medios de comunicación: "El derecho a la información se produce a pesar de ustedes"