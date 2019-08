El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido que "el único camino" es "multar e ilegalizar" a las ONG de rescate de migrantes y refugiados en el mar "que colaboren con las mafias", al igual que hará Italia tras la aprobación de un decreto que eleva a un millón de euros las multas para quienes entren en aguas de Italia sin autorización.

"Este es el único camino, reforzar las fronteras, multar e ilegalizar las ONG que colaboren con las mafias, y repatriar inmediatamente a los ilegales", ha escrito el líder de Vox en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en referencia a la nueva sanción, que supone un drástico aumento de los 50.000 euros contemplados hasta ahora.

El decreto, que fue aprobado en el Senado, también contempla la detención de los capitanes y la incautación de los barcos en caso de incumplimiento.

Precisamente, el buque humanitario Open Arms rescató a más de un centenar de migrantes en el Mediterráneo central y, desde entonces, se encuentra en aguas internacionales frente a la isla italiana de Lampedusa. Ante la negativa de Italia y Malta --los puertos seguros más cercanos-- a autorizar el desembarco, el barco ha pedido "urgentemente" un puerto al que dirigirse con estas 121 personas.

Por otro lado, desde la cuenta oficial de Vox en Twitter, han cargado contra los menores extranjeros no acompañados. "No hay rastro de menas que no lleven el sello del delito. Exigimos su inmediata deportación", han señalado.