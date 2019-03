Santamaría: "Hubo un tiempo en el que no había libertades políticas, duele que pase ahora en Cataluña"

EL GOBIERNO RESPONDE A LOS INDEPENDENTISTAS

Desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría recuerda, sobre el proceso independentista, que hubo otros que hace tiempo no respetaban las leyes: "Hubo un tiempo en el que en España no había libertades políticas, me resulta duro que se estén vulnerando en Cataluña las libertades políticas".