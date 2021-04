La vacuna de AstraZeneca solo se inoculará en mayores de 60 años. Sin excepciones, sin importar la voluntariedad con la que se solicite. De acuerdo con la última actualización de la estrategia de vacunación en España, ratificada por la Comisión de Salud Pública, "aún no se dispone de información suficiente" para dejar la vacunación con el antídoto anglo-sueco al libre albedrío.

En cualquier caso, como ya ha ocurrido con actualizaciones anteriores de la estrategia, nunca se ha podido elegir vacuna. En esto Sanidad ha sido tajante: "La elección de la vacuna o vacunas a aplicar no puede establecerse por elecciones individuales, sino que debe basarse en la eficacia y la indicación de las vacunas a los grupos de población".

Ahora bien, el caso de AstraZeneca era distinto, ya que lo que se barajaba era que, ante la posibilidad de que no se utilicen todas las dosis, estas puedan ser aprovechadas por la población (a pesar de que tengan menos de 60 años). Pero de acuerdo con la estrategia, en estos momentos "tampoco parece oportuno" permitir esta vacunación voluntaria. Según el ministerio, por cuestiones no solo éticas —el criterio principal por el que no se puede elegir la vacuna, para evitar desigualdades—, sino esencialmente científicas.

"La propuesta no solo puede entrar en contradicción con los principios éticos en los que se fundamenta la propia Estrategia, sino que, además, si aún no se dispone de suficiente información para adoptar la decisión más adecuada, el valor del consentimiento informado como garantía de una decisión autónoma sería muy discutible". Es decir, según Sanidad, todavía no hay información, y sin información, no hay elección, ya que ante todo prima "la toma de decisiones basadas en la evidencia científica".

Aún no hay decisión sobre la segunda dosis en menores de 60

Junto con eso, en el propio texto de la estrategia se recuerda la seguridad y efectividad de la vacuna de AstraZeneca, cuyos beneficios siguen siendo infinitamente mayores a los riesgos, por ejemplo, en colectivos vulnerables: "Recientemente, un estudio realizado en personas mayores de 80 años ha mostrado una reducción sustancial del riesgo de hospitalización relacionado con el COVID-19". Y recogen esta investigación, concretamente, porque se ha realizado con una sola dosis.

Precisamente, en cuanto a este último punto Sanidad todavía no ha tomado una decisión: qué hacer con las personas menores de 60 que han recibido una dosis de AstraZeneca, pero todavía están a la espera de la segunda. Ante esto, como muestran los datos anteriores, el Ejecutivo remarca la eficiencia del antídoto aun sin completar la pauta. También se están llevando a cabo nuevos estudios, concretamente para probar la mezcla de vacunas, cuyos datos están a la espera.

Consulta aquí el texto íntegro de la sexta actualización de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en España: