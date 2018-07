Mariano Rajoy ha afirmado que España no está para inventos y que un Gobierno encabezado por él es la única opción que respeta la votado por los españoles. Además, echa en cara a Sánchez que no quiera hablar con él. El líder socialista, sin embargo, sigue diciéndole 'no' a Rajoy. Lo ha repetido con un tuit. En la red social, Pedro Sánchez, ha insistido en su postura. "¿Qué parte de 'no' no ha entendido Rajoy? Desbloquee la situación: o se presenta o deje que intentemos un Gobierno progresista y reformista?".

Publicidad