Sánchez promete no recortar "ni un céntimo" en gasto social para destinarlo al gasto en defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que no recortará "ni un céntimo" en gasto social para destinarlo al gasto en defensa, que se ha comprometido a elevar hasta el 2% del PIB antes de 2029. De esta manera, Sánchez ha insistido en que el "compromiso del Gobierno es indiscutible", y ha hecho hincapié en que van a "invertir en política social" y no van a "recortar ni un céntimo de euro", como así temía Sumar.

Así lo ha asegurado Sánchez en la rueda de prensa de este jueves, donde ha informado que "España está preparada para cumplir con el presupuesto del 2% del PIB en defensa. Por compromiso con Europa y solidaridad con los países que lo reclaman, como nosotros con la pandemia. Nos reclaman solidaridad para disuadir la amenaza rusa. Estamos preparados para llegar antes del 2029", ha indicado Sánchez.

El presidente del Gobierno ha recalcado que no implicará un gasto extra para España, sino que se trata de "invertir mejor". "Lo importante no es gastar más, sino mejor y juntos. Eso significa que para cualquiera de la sociedades del este, la amenaza exija respuesta donde la disuasión descanse en defensa. En el caso de España no es así. Nuestra amenaza no es que Rusia lleve las tropas por los Pirineos, sino una amenaza híbrida con ciberataques", ha comentado Sánchez.

Así, el jefe del Ejecutivo ha indicado que "las amenazas de España tienen matices diferentes". "Son ciberataques, lucha contra terrorismo, amenaza del impacto de emergencia climática. Es importante hablar defensa, pero también es importante hablar de seguridad. Es un concepto más amplio", ha añadido.

La idea de Europa sobre el gasto en defensa

En la rueda de prensa, Sánchez ha explicado cuál es la idea de la Unión Europea para el rearme europeo y el consecuente aumento de gasto en defensa: "La sensación de vulnerabilidad de países es muy intensa sobre amenaza rusas y están pidiendo a Europa solidaridad y compromiso para aumentar su gasto en defensa para aumentar capacidades de disuasión, y que si concebimos la seguridad y defensa Europa como bien público, encontrar mecanismos de financiación europeos que mejoren capacidad de disuasión de la UE frente a amenazas como Rusia".

"La semana que viene se presenta el libro blanco que fija como objetivo que todos países financiemos con presupuestos nacionales la seguridad y defensa. Y la Comisión Europea articula instrumentos comunitarios para complementar financiación nacional. Los planteamientos de la CE es usar fondos estructurales, movilización recursos del banco europeo de inversiones, creación instrumento financiero de créditos y préstamos para hacer compras conjuntas y apalancar inversión privada para apostar desde lo privado en la defensa", ha añadido.

"La seguridad de Europa y de Ucrania es lo mismo"

Sánchez ha explicado ante los medios de comunicación que, en sus reuniones con el resto de grupos parlamentarios, les ha trasladado que la situación en Ucrania y en Europa es la misma y que debe de ser preocupación de España, aunque el conflicto esté lejos de nuestras fronteras.

"Les he compartido (al resto de formaciones) dos cuestiones que ocupan a la política europea y nacional: la situación en Ucrania y de Europa. Ambas están entrelazadas y son dos caras de la misma moneda. Muchos pueden pensar que Ucrania no es de nuestra incumbencia, pero lo es. No es un conflicto regional, tiene que ver con el orden multilateral y las reglas sobre las que coexistimos las naciones. Lo que está sucediendo es violación del orden multilateral", ha indicado Sánchez.

De esta manera, Sánchez ha desvelado que lashan servido para reafirmar la idea de Europa que debe reforzar el apoyo a Ucrania: "El plan de Europa es continuar apoyando a Ucrania para llegar fuerte a la mesa negociación. Lo primero para cuando se sustancie el diálogo es seguir apoyando a Ucrania lo máximo posible. España lo hace como el que más, es uno de los principales constituyentes a la paz".

Por otro lado, Sánchez también ha explicado que la presencia tanto de Europa como de Ucrania en las negociaciones es clave, pero ha adelantado que hay partes positivas de las negociaciones que Estados Unidos está manteniendo con ambos bandos: "Debemos reivindicar papel de Ucrania en negociaciones y el de Europa para la paz de Ucrania y la seguridad de Europa. Hay un intercambio positivo entre EEUU y Rusia y EEUU y Ucrania, pero falta participación de Europa".