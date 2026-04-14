Sánchez insiste en que "el derecho internacional se está atropellando": "Nuestra ambición es crear un nuevo orden global que traiga la paz"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llega a una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de abril de 2026

¿Qué ha dicho? "Lo que queremos es poder contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente al mundo", ha dicho Sánchez, quien ha hablado con Xi de la "grave situación" en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania y ha animado al Gobierno chino a "continuar contribuyendo de forma activa a reformar" el sistema de gobernanza multilateral.

"El derecho internacional se está atropellando". Así de claro se ha mostrado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa desde China, donde se encuentra de viaje oficial.

"Lo que queremos es poder contribuir de forma activa a la creación de un nuevo orden global que traiga la paz definitivamente al mundo", ha dicho Sánchez, quien ha hablado con Xi de la "grave situación" en Irán, Gaza, Líbano y Ucrania y ha animado al Gobierno chino a "continuar contribuyendo de forma activa a reformar" el sistema de gobernanza multilateral.

Así, Sánchez ha pedido que "no prospere la ley de la selva". Precisamente, estas mismas palabras ha utilizado el presidente de China, Xi Jinping, tras la reunión bilateral de ambos países, en la queha rechazado que el mundo vuelva a la "ley de la selva", en referencia a la guerra en Irán y otros conflictos activos.

"El interés de España y la UE el que ese sistema multilateral sea respetado y ese sistema multilateral no está siendo respetado. El derecho internacional se está atropellando. Estamos sometidos a la amenaza de esos países. Nosotros no vamos a tener ningún problema en continuar estando del lado correcto de la historia, de defender lo que consideramos que es justo", ha asegurado Sánchez.

Además, ha insistido en que una "amplísima mayoría de ciudadanos no quiere guerras. Quieren paz, estabilidad y justicia, que los que cometen violaciones o genocidios como en Gaza o en Líbano no sean impunes".

En su rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo español ha asegurado que se le "antoja muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar esta situación provocada en Irán y en el estrecho de Ormuz más allá de China". "Creo que con eso lo digo todo", ha apuntado Sánchez, quien ha añadido que "es importante el papel de China para encontrar vías diplomáticas para contribuir a la estabilidad y la paz".

De esta manera, el presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que "estamos empezando a notar las consecuencia" de la guerra y ha pedido "no restar ni un ápice de gravedad a la situación que vive el mundo" y "hacer todo lo que está en nuestra mano".