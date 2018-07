Sánchez a Iglesias: "No hay mayoría de izquierdas y si quiere un cambio, basta que no vote con el PP"

AFIRMA QUE ESTÁ LANZANDO UNA PROPUESTA "MUY CLARA"

Pedro Sánchez ha respondido a las duras críticas de Pablo Iglesias diciéndole que "no hace falta que reparta carnés de socialista ni que critique al PP" para conseguir formar Gobierno, y ha pedido a Podemos que lo único que tiene que hacer es no votar lo mismo que el PP. "Me gustaría un gobierno de izquierdas, pero no hay mayoría", ha recalcado el político socialista. Además, ha criticado que Iglesias haya dicho que "miembros de ETA son presos políticos".