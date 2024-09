La Moncloa está empezando a llamar a los presidentes autonómicos para las reuniones bilaterales de Pedro Sánchez con todos ellos para hablar del nuevo modelo de financiación. Desde el Ejecutivo concretan que el calendario de esos encuentros será por orden estatutario, por lo que esta ronda de reuniones comenzaría con Euskadi y Cataluña, dos comunidades que no gobierna el PP.

Así, el lehendakari Imanol Pradales, del PNV, y el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, serán, según los planes de Moncloa, los primeros en hablar de financiación con el Gobierno. Les seguirán dos presidentes del Partido Popular: el de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente andaluz, Juanma Moreno. Este último ya ha dejado claro que reclamará "un acuerdo sobre financiación autonómica que reparta las aportaciones que tienen que ser de forma justa".

En principio, todos asistirán a las reuniones, excepto Isabel Díaz Ayuso, que lo hará dependiendo del orden del día. "No sé qué haremos en cada caso. Yo no le he pedido a nadie nada más que aquello que nos une no nos desuna en La Moncloa", indicaba a este respecto la presidenta madrileña, que inicialmente pidió a los demás barones 'populares' que rechazaran reunirse con Sánchez.

Todo después de que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, anunciara la semana pasada que sus presidentes no negociarán bilateralmente con Sánchez. Una postura que desde el Ejecutivo ha criticado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "¿Cómo que el señor Feijóo le dice a un consejero de Hacienda o a un presidente autonómico de lo que tiene que hablar?", aseveraba.

Los 'populares' insisten en que el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana con respecto a la financiación singular para Cataluña es injusto con sus comunidades. En este sentido, el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha aseverado que "no se va a arreglar el asunto de la financiación en términos de igualdad o de solidaridad con cupos y con privilegios que perjudican al resto de los españoles".

Algo que el Gobierno niega rotundamente. "Este acuerdo no va a suponer un detrimento para el resto de comunidades autónomas, al contrario", ha defendido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La ministra de Ciencia y líder del PSOE valenciano, Diana Morant, se ofreció incluso a reunirse con Mazón y con el Partido Popular. "Ya me ofrecí a acompañarle, si lo necesitaba, para hablar de financiación a Génova", aseguraba. Unas reuniones, todavía sin fecha, que el Gobierno quería empezar en septiembre.