Arranca en Moncloa la ronda contactos con las comunidades autónomas para cerrar el calendario de las reuniones bilaterales a las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió una vez hubieran terminado todos los procesos electorales de este año. Unas citas que no han estado exentas de polémica y críticas a raíz del acuerdo de investidura entre PSC y ERC en el que se contemplaba una financiación singular para Cataluña, pero también de la presión migratoria en Canarias y Ceuta.

Por el momento, no obstante, no se conocen cuáles serán las materias a tratar en estos encuentros. De hecho, las fuentes que confirman esta información a laSexta, aseguran que "el objetivo de esta ronda de reuniones es reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos". Asimismo, apuntan a que también se persigue "potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones".

Es la falta de concreción en el orden del día por el que la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está en duda. Cabe recordar que la dirigente popular hizo un llamamiento, en su día, a sus homólogos populares en otras regiones para que rechazaran la invitación del Ejecutivo. Todos, con más o menos matices, adelantaron que acudirían al complejo presidencial, pero si Ayuso lo hará todavía está en el aire.

De hecho, laSexta pudo hablar este jueves con Ayuso en privado tras la primera sesión del Debate del Estado de la Región cuya jornada final se celebra este viernes en la Asamblea de Madrid. En esta conversación la popular no confirmó ni desmintió su asistencia. Sin ir más lejos, el pasado viernes aseguró ante los micrófonos de esta casa que "no" se trataba de "decir que no a un presidente" sino "de decirle que 'así no'", y es que a sus ojos, "en política las formas son también importantes".

Sí que remarcó que lo ideal será que antes se convocara la Conferencia de Presidentes para así garantizar un acuerdo multilateral. Fue esta fórmula la que también se exigió desde Génova, que ante la negativa de Moncloa hizo una 'propia'.

Entonces, será en los "próximos días" cuando se despeje la duda respecto a la asistencia de presidenta madrileña, ya que será entonces cuando se conozca el calendario de los encuentros en Moncloa. Desde allí apuntan a que se irán concretando detalles después de que se contacte con los gobiernos autonómicos por orden estatuario.