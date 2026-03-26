Sánchez anuncia la construcción de tres satélites para agilizar la respuesta ante eventos climáticos extremos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el VI Foro Económico de 'elDiario.es'

Los detalles El presidente del Gobierno ha anunciado la inversión de 325 millones de euros en la convocatoria a través de la Agencia Espacial Europea para la Constelación Atlántica de satélites-ESCA+. "Necesitamos anticipar y planificar", defiende Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inversión de 325 millones de euros para construir tres nuevos satélites, con el fin de enviar datos en tiempo real y mejorar la respuesta ante eventos climáticos extremos. Esta iniciativa, parte de la Constelación Atlántica, se lanzará a través de la Agencia Espacial Europea. Durante su intervención en el Foro Económico de 'elDiario.es', Sánchez destacó la importancia de no abandonar el Pacto Verde y aumentar la inversión en I+D. Además, abogó por un gasto en defensa más eficiente y una mayor integración europea en este ámbito.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la inversión de 325 millones de euros para construir tres nuevos satélites que serán capaces de enviar datos en tiempo real y reforzarán la "capacidad de respuesta" ante eventos climáticos extremos.

El jefe del Ejecutivo ha participado en la VI edición del Foro Económico de 'elDiario.es', donde también ha estado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

La convocatoria se lanzará a través de la Agencia Espacial Europea y su objetivo es desarrollar la Constelación Atlántica. "Necesitamos anticipar y planificar", defiende el presidente del Gobierno, que asegura tener la "certeza absoluta de caminar en una senda de transformación".

"Tenemos la certeza absoluta de caminar en una senda de transformación. El contexto actual nos da autoridad para decir que abandonar el Pacto Verde es una pésima idea. En ocho años hemos aumentado la inversión en I+D y somos sextos en el ranking mundial de proyectos de inversión extranjera en inteligencia", ha comentado el presidente del Gobierno.

Sánchez también ha compartido su visión sobre el gasto en defensa en un momento en el que el mundo se encuentra sacudido por los efectos de la guerra en Oriente Medio. "En el ámbito de la defensa, la cuestión no es gastar más, sino gastar mejor. La falta de integración en defensa en Europa nos cuesta 44 céntimos por cada euro que invertimos. Tenemos la ambición de contar en el futuro con un ejército europeo y con una industria de defensa para aumentar nuestra competitividad", afirma.

Sánchez ha trasladado de igual manera la movilización de 120.000 millones de euros destinados a digitalización, IA y cambio climático, una hoja de ruta para España que también considera que tendría que tener Europa.

El presidente del Gobierno también ha tenido un momento para hablar de la votación que tiene lugar este jueves en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo se juega la convalidación de su decreto de medidas por los efectos de la guerra en Irán. "Hay momentos en que la política debe dirigirse a lo esencial. Aquí y ahora se demuestra el sentido de Estado y el patriotismo. No hay mayor patriotismo que aliviar a los hogares, agricultores, ganaderos o autónomos. No podemos dejar que esta guerra la paguen los 20 millones de hogares", sentencia.

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