Sánchez acusa a Rajoy de ser "un presidente en B" y el PP asegura ser la única opción de estabilidad

Es la hora de los baños de multitudes en la precampaña socialista. Pedro Sánchez quiere conseguir el Gobierno, insiste, sin intermediarios. "Me da a mí, que esta vez lo vamos a lograr", destaca Sánchez. Además, carga contra Podemos porque, asegura, su prioridad ha sido impedir que gobierne el PSOE y no que haya cambio."El precio por no asumir el trálaga del señor Iglesias no pueden ser otros cuatro años de Rajoy al frente del Gobierno".

También apunta Sánchez contra Rajoy a quien culpa de mentir y recortar con la excusas de la crisis y de no haber sido capaz de cumplir con los compromisos de España con Europa. "Mariano Rajoy es todo en B, su programa, su contabilidad, sus finanzas... que no le salga gratis ni el multazo de Europa ni sus mentiras electorales", señala.

Los populares mantienen que seguirán tendiendo la mano a todas las sensibilidades porque, dicen, el enemigo sólo son el paro y el populismo. Aseguran que el PP es la única opción de estabilidad y entendimiento, para quienes tienen miedo. "Hay una alternativa de radicalidad y populismo que lo promete todo y nosotros les decimos que hay alternativa de sensatez y seguridad", indica Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones.

Desde Podemos creen que no serán necesarias unas terceras elecciones, e insisten, que en la formación sólo hay una voz, la del cambio. "Creo que estamos en condiciones. Si ganamos no tengan la menor duda de que habrá Gobierno y comenzaremos un futuro distinto para este país", declara Carolina Bescansa.

Por su parte, Ciudadanos asegura que ya han demostrado su capacidad de diálogo y que están dispuestos a abstenerse si eso beneficia a España. Si todos actúan así, dicen, no habrá que repetir elecciones tras el 26J. "Ciudadanos ha demostrado que está dispuesto a renunciar a todas las sillas, que está dispuesto a ceder en muchas cosas, que está dispuesto a hablar con todos y creemos que si todos tuvieran esa actitud hoy en España habría Gobierno", resalta Inés Arrimadas.