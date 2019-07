Pedro Sánchez ha insistido en que quiere "seguir contando con Unidas Podemos para gobernar desde la izquierda", si bien ha matizado que debe ser "en un gobierno de cooperación". Así lo ha expuesto en una entrevista concedida a Informativos Telecinco.

Para el presidente del Gobierno en funciones, la clave para salir de la "fragmentación parlamentaria" pasa por construir "un gobierno progresista que no dependa de las fuerzas independentistas", y ha insistido en que lo importante es un "Gobierno, no un co-gobierno". No obstante, ha destacado que no rechazará "sugerencias de Podemos para incluir nombres en el Consejo de Ministros".

"Quiero un gobierno del mismo corte que he tenido hasta ahora, incluso con más independientes", ha insistido Sánchez, que ha vuelto a desechar la posibilidad de un Gobierno de cooperación con el partido liderado por Pablo Iglesias. "Hay discrepancias de fondo con Podemos en el asunto de Cataluña, ellos defienden el derecho de autodeterminación", ha planteado.

"Voy a hacer todo lo posible para evitar unas elecciones. Quiero un Gobierno en julio. Estoy dispuesto a hablar con todos, a cualquier hora, para que el 23 de julio tengamos gobierno. Seré generoso", ha continuado explicando Sánchez al periodista Pedro Piqueras.

Sánchez también ha sido preguntado por la ronda de contactos que efectuará con los líderes de los grandes partidos. El presidente del Gobierno se reunirá con Pablo Iglesias el próximo martes a las 12:00 horas. Poco después, a las 17:00 horas, se verá con el líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso de los Diputados. Albert Rivera, por su parte, ha rechazado la invitación.

El del presidente de Ciudadanos es un gesto de "desprecio a la Presidencia del Gobierno", ha señalado Sánchez, que ha acusado a la formación narnaja de tener "un contrato con el PP y un subcontrato con Vox" y de estar "institucionalizando la foto de Colón". No obstante, ha matizado: "Siempre voy a tener las puertas abiertas para Rivera porque es importante dialogar".